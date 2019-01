Ruzie tussen de Philharmonie en het provinciebestuur steeds heftiger

De verhouding tussen het provinciebestuur en het enige symfonieorkest in Zuid-Nederland is al een poosje op zijn minst 'koeltjes' te noemen. Het orkest blijft protesteren tegen een beslissing van de provincie om de Philharmonie vanaf 2018 niet twee miljoen maar anderhalf miljoen euro subsidie te geven. Het orkest kondigde daarom eerder aan in Brabant na september geen schoolconcerten meer te geven. In Limburg gaan de educatieve projecten wél gewoon door.

Kwaad bloed

De aankondiging van de Philharmonie heeft kwaad bloed gezet bij de Brabantse en Limburgse theatermakers die samen met de Philharmonie de schoolvoorstellingen gaven. De beslissing van het orkest schiet een gat in hun agenda. Het is een gevaarlijke beslissing voor het orkest dat door de meestal veel kleinere collega's in de culturele sector wordt gezien als een rijke organisatie.





De beroeps van de Philharmonie werken samen met Brabantse amateurorkesten













De Philharmonie heeft een jaarlijkse begroting die ruim boven de tien miljoen euro zit en is daarmee een van de best gesubsidieerde orkesten in Nederland. Volgens het orkest is het lastig om de korting van een half miljoen snel te verwerken in verband met langlopende verplichtingen. De provincie suggereert nu dat het orkest de tekorten opzettelijk op heeft laten lopen en noemt het "een weloverwogen strategie" om de politiek te beïnvloeden.

Verhouding verslechtert

Het hele verhaal gaat terug tot de door bezuinigingen ingegeven beslissing van het rijk om het Brabants orkest en het Limburgs Symfonieorkest per 2013 samen te voegen. Die fusie kwam er maar leidde wel tot een grote en artistiek ambitieuze organisatie waarvan de begroting alleen rondgemaakt kon worden met drie-en-een-half miljoen euro financiële steun van beide provincies. Geen enkele andere Nederlandse provincie betaalde toen zo veel mee aan een symfonieorkest Twee jaar geleden besloot de provincie Brabant haar aandeel in dat bedrag met een half miljoen te verminderen tot anderhalf miljoen. Sindsdien is de verhouding tussen het orkest en het provinciebestuur in een snel tempo aan het verslechteren.

De Philharmonie heeft het ambitieuze artistieke plan wel waargemaakt. Het orkest krijgt regelmatig mooie recensies en kan door de omvang ook bijzondere muziek spelen. Ook de educatieve projecten hebben een goede naam.









Na de verkiezingen...

Het orkest steekt niet onder stoelen of banken dat het hoopt dat na de provinciale verkiezingen in maart een nieuw provinciebestuur het gat van een half miljoen weer repareert. Volgens de provincie neemt het orkest daarmee een risico. De provincie wil snel in gesprek met de Raad van Toezicht van het orkest.