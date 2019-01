Gecrashte motorcoureur Mark Tielemans is weer in Brabant: 'Dakar Rally is gewoon risicovol'

Met een brede lach op het gezicht stond Mark Tielemans op 6 januari in Lima aan het begin van zijn eerste Dakar Rally als motorcoureur. Hij ging daarna als een speer en was zelfs hard op weg om het kistklassement te winnen. Op 16 januari was de motorcoureur uit Boekel weer in Lima. Een dag voor de finish en bovendien in het ziekenhuis. In de voorlaatste etappe was Tielemans gecrasht en kon hij niet verder.

Veel pijn, weinig klagen

Hij is blij dat hij weer in Nederland is, want Mark Tielemans lag bijna een week in het ziekenhuis in Lima. Daar had hij veel pijn, maar over de Peruaanse zorg weinig te klagen. "Die was niet slecht hoor", zo zegt hij vanuit zijn ziekenhuisbed in Eindhoven. "Het kan veel slechter. Alleen het lastige was dat ze daar geen woord Engels spreken. Dus het was communiceren met handen en voeten."

Na bijna een week ziekenhuis in Lima mocht Tielemans eindelijk naar huis.





'Ik ben in ieder geval over de kop gegaan'

Van de crash die Tielemans vorige week woensdag in de zandduinen rondom Pisco meemaakte, weet hij niet veel meer: "Ik denk dat ik op mijn 'roadbook' heb gekeken en er daarna voorover ben afgegaan. Waarschijnlijk met mijn voorwiel in het zachte zand geland en in ieder geval over de kop gegaan."

In eerste instantie vermoedde de Boekelse motorcoureur dat het ongeluk wel meeviel en dacht hij de volgende dag nog wel te kunnen starten om zijn eerste Dakar Rally uit te rijden. "Ik had geen schrammetje en dacht dat het wel goed zou komen", zo vertelt Mark Tielemans. "Het deed wel pijn, maar ik ben toch weer op mijn motor geklommen en daarna zelfs nog een keer gevallen. Bij de finish viel ik haast om en toen zagen ze dat het niet goed was. Terug in het bivak begreep ik, nadat ze foto's hadden gemaakt, zelf ook dat het einde verhaal was."

Flinke schade

De buiteling leverde hem behoorlijke schade op. "Het is nog steeds niet helemaal duidelijk", zegt Tielemans over zijn verwondingen. "Maar ik zou acht ribben rechts gebroken hebben en eentje links. Daarnaast zit er een breuk in mijn heup en een gaatje in mijn long."

Bekijk hoe Bart van der Velde, die bij Tielemans in Lima bleef, de crash beleefde en lees daarna verder.





Nog een keer Dakar?

In de nacht van maandag op dinsdag mocht Tielemans terug naar Nederland vliegen. Hij werd geflankeerd door Bart van der Velde, teammanager van BAS, die al die tijd bij hem bleef. "Ik ben met een rolstoel naar het vliegveld vervoerd en ik mocht business-class vliegen", zo zegt Tielemans. "Ik baal er van, zeker ook omdat het mijn eerste Dakar was als rijder en omdat ik bovenaan stond in het kistklassement. Op dat moment wilde ik door, maar dat ging echt niet. Mijn gezondheid is toch het belangrijkste."

De gewonde Mark Tielemans vloog business-class naar Nederland.





"Ik weet niet of ik de Dakar Rally nog eens ga rijden. Zeg nooit nooit. Ik heb het nu allemaal meegemaakt en weet nu wat het is om de Dakar te rijden. Het is gewoon risicovol, dat kan ik niet ontkennen", aldus Mark Tielemans, die waarschijnlijk donderdag of vrijdag naar huis mag.