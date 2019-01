'Je bent nooit te oud voor een tatoeage'

Het bracht Ingrid Meijering en Marion Duimel op het idee van het project TattooAge. De twee vrouwen achter GetOud, een stichting die zich inzet voor een positievere beeldvorming van ouderen, portretteerden 25 mensen van gevorderde leeftijd met tatoeages om een boel van die vooroordelen te weerleggen. En wat bleek? Bijvoorbeeld dat veel van die tattoos niet eens de kans krijgen om oud en lelijk te worden, simpelweg omdat ze pas op veel latere leeftijd worden gezet.

Kicken

Neem Frans Groenheide (75) uit Etten-Leur, die samen met zijn echtgenote Riek de Witte (76) trots poseert in het boek van TattooAge. Zij waren respectievelijk 70 en 65 toen de naald en inkt er voor het eerst aan te pas kwamen. Dat Rieks zoon Wolf Lange in Etten-Leur een eigen tattooshop (HotRod) bestiert, speelde natuurlijk wel mee.

“Enerzijds is er de rol van Wolf, maar het is ook een prikkelende wereld”, vertelt Frans, die zijn lichaam vijf jaar geleden eerst versierde met een verwijzing naar Santiago de Compostela en daarna nog twee keer onder de naald ging. “Het is echt wel kicken hoor. Zodra je de eerste neemt, ben je verslaafd.”

“Riek had gewoon geen keus”, vervolgt hij enthousiast. “Het was Wolfs idee om haar een tatoeage cadeau te doen voor haar 65ste verjaardag. ‘Ik heb een mooi ontwerp voor je, moeders!’, zei hij, haha!”

De tekst gaat verder onder de foto van Riek:





Riek de Witte (Foto: GetOud).

Wisselende reacties

Hoewel ingeburgerd, roepen tatoeages nog altijd vrij snel een reactie op. “En die zijn heel wisselend”, aldus Frans. “Bij ons op de zwemclub hebben ze lange tijd vooral zwijgend gekeken, maar inmiddels is iedereen gewend en gaat het ook bij hen kriebelen. Mijn eigen zoon vindt tattoos voor criminelen en matrozen, terwijl de kinderen van Riek en ook Wolf het hartstikke normaal vinden of ook al flink onder staan.”

“En ach, uiteindelijk zijn we er zelf trots op. We vinden het reuze leuk. Als ’t effe kan, gaat het lijf bloot. En nee, er komen geen nieuwe meer bij. Niet op deze leeftijd en zo’n fragiele huid. Dat wordt een bloedbad.”

De expositie TattooAge is vanaf zaterdag tijdens de Cultuurnacht tot eind februari te zien in De Faam in Breda.