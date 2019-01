Haalt Willem II voor tweede jaar op rij halve finale van KNVB Beker? [LIVE]

ENSCHEDE - Willem II kan zich woensdagavond voor het tweede jaar op rij plaatsen voor de halve finale van de KNVB Beker. In Enschede neemt de ploeg van trainer Adrie Koster het in de kwartfinale op tegen FC Twente. Tussenstand: 0-0.





FC Twente begint sterk aan de wedstrijd. In de derde minuut is er bijna de 1-0. Een vrije trap gaat, via een Willem II-speler, net naast het doel van Timon Wellenreuther. Na een klein kwartier is er de eerste goede mogelijkheid voor de bezoekers. Een schot van Aras Özbiliz kan door doelman Joël Drommel maar net tot corner worden verwerkt.

Een paar kansjes, meer is het niet in de eerste 25 minuten van de wedstrijd. Een enerverende wedstrijd is het nog niet voor de ongeveer 20.000 toeschouwers in de Grolsch Veste.

Opstelling

Bij Willem II ontbreken Donis Avdijaj en aanvoerder Jordens Peters. Door het wegvallen van Peters heeft Koster wat geschoven in zijn opstelling. Damil Dankerlui verhuist van de voorhoede naar een plek als vleugelverdediger, daardoor komt er een plaats vrij voor nieuweling Marios Vrousai. De andere Griekse aanvaller die deze winter werd aangetrokken krijgt in vergelijking met de wedstrijd tegen NAC de voorkeur boven Kristófer Kristinsson.