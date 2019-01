Willem II knokt zich naar halve finale van het bekertoernooi

Daniel Crowley aan de bal in de bekerwedstrijd tegen FC Twente (Foto: VI Images).

ENSCHEDE - Willem II heeft voor de tweede keer op rij de halve finale van het bekertoernooi bereikt. De Tilburgse voetbalclub klopte FC Twente in Enschede na een waar voetbalgevecht: 2-3.

Invaller Kristinsson werd de gevierde man bij de Tilburgers. Hij kopte vier minuten voor tijd de winnende tegen de touwen. Eerder in de tweede helft had Willem II twee keer een achterstand ongedaan gemaakt. Bij rust was het nog 0-0.

Lees verder na de tweet:

Adrie Koster gaf voor de wedstrijd al aan dat hij Willem II niet als 'absolute favoriet' zag tegen FC Twente. En op het veld was dat ook niet het geval. FC Twente kwam zeer sterk uit de startblokken, maar de storm van de Tukkers ging redelijk snel weer liggen. Wat volgde was een eerste helft waarin beide ploegen weinig risico namen, het was aftasten van beide kanten.

Doelpuntrijke fase

Na rust was het spel misschien niet beter, leuker was het wel. Weer kwam FC Twente goed uit de startblokken, dit keer leverde dat een snelle goal op. Een vrije trap van Aitor werd door niemand aangeraakt en vloog zo in het doel van Timon Wellenreuther: 1-0.

Na iets meer dan een uur kwam Willem II al op gelijke hoogte. Een schot van Fernando Lewis werd door FC Twente-speler Cristian Gonzalez in zijn doel gewerkt. Denken aan meer was er niet bij voor Willem II. Voor de Tilburgse club goed en wel klaar was met juichen stond het alweer op achterstand. Aitor was weer de doelpuntenmaker voor de thuisploeg.

Lees verder na de tweet:

FC Twente speelde na de tweede treffer vol vertrouwen, waar Willem II juist zoekende was. De jacht op de gelijkmaker leek een moeizame te worden, tot Vangelis Pavlidis de bal in het doel tikte. De nieuwe Griekse spits was attent en werkte de bal van dichtbij achter goalie Joël Drommel.

Winnende treffer

In het slot van de wedstrijd schroefde Willem II het tempo op en FC Twente moest terug. Toch leek het op een verlenging uit te draaien, omdat er niet veel tijd meer was. Maar een paar minuten voor tijd was daar toch de voorsprong voor Willem II. Invaller Kristófer Kristinsson maakte de 2-3 en schoot daarmee zijn ploeg naar de halve finale van de KNVB Beker.