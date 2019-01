Willem II weer op jacht naar gelijkmaker in Enschede in kwartfinale KNVB Beker [LIVE]

ENSCHEDE - Willem II kan zich woensdagavond voor het tweede jaar op rij plaatsen voor de halve finale van de KNVB Beker. In Enschede neemt de ploeg van trainer Adrie Koster het in de kwartfinale op tegen FC Twente. Tussenstand: 2-1.

Beide ploegen kregen meteen na rust een kans om de score te openen. Na ruim vijf minuten spelen in de tweede helft was het raak, voor de Tukkers. Aitor nam een vrije trap aan de zijkant van het veld. De voorzet werd door niemand aangeraakt en vloog zo het doel in.

Lang stond Willem II niet op achterstand. Via een eigen doelpunt van Cristian Gonzalez werd het 1-1, maar een minuut na de gelijkmaker kwam FC Twente weer op voorsprong. Aitor maakte met zijn tweede van de avond de 2-1.

Eerste helft

FC Twente begint sterk aan de wedstrijd. In de derde minuut is er bijna de 1-0. Een vrije trap gaat, via een Willem II-speler, net naast het doel van Timon Wellenreuther. Na een klein kwartier is er de eerste goede mogelijkheid voor de bezoekers. Een schot van Aras Özbiliz kan door doelman Joël Drommel maar net tot corner worden verwerkt.

Een paar kansjes, meer is het niet in de eerste 25 minuten van de wedstrijd. Een enerverende wedstrijd is het nog niet voor de ongeveer 20.000 toeschouwers in de Grolsch Veste.

In het vervolg van de eerste helft wordt het niet veel beter. Er zijn veel slordigheden, er zijn overtredingen - geel voor Pol Llonch en Freek Heerkens - en er zijn amper. Zowel de thuisploeg als Willem II weet weinig te creëren. In blessuretijd van de eerste helft krijgt Marios Vrousai een kans, na de beste aanval van de eerste 45 minuten. De buitenspeler krult de bal voorlangs.

Opstelling

Bij Willem II ontbreken Donis Avdijaj en aanvoerder Jordens Peters. Door het wegvallen van Peters heeft Koster wat geschoven in zijn opstelling. Damil Dankerlui verhuist van de voorhoede naar een plek als vleugelverdediger, daardoor komt er een plaats vrij voor nieuweling Marios Vrousai. De andere Griekse aanvaller die deze winter werd aangetrokken krijgt in vergelijking met de wedstrijd tegen NAC de voorkeur boven Kristófer Kristinsson.