Michael van Gerwen: 'Dat PSV mij gaat huldigen, geeft veel voldoening'

VLIJMEN - Michael van Gerwen gooit het hele jaar door toernooien, maar in eigen provincie is hij vrijwel nooit te zien. Het is dan ook erg bijzonder dat de Vlijmenaar woensdagavond in Den Bosch te bewonderen is.

"Als ik een steen gooi, komt hij bijna in mijn tuin terecht." Dat zegt hij in de Brabanthallen, waar het evenement Kings of Darts plaatsvindt. De kersverse wereldkampioen geniet van de avond en heeft meer fraais in het vooruitzicht: een huldiging in Eindhoven bij PSV.

In Den Bosch gooit Van Gerwen vriendschappelijke wedstrijden tegen Peter Wright en Phil Taylor. Dat zijn grote namen. Al zijn de wedstrijden er dus eigenlijk alleen om het publiek te vermaken. En de fans zijn massaal op het evenement afgekomen. Er zitten er een paar duizend fans in de zaal. "Hier doe je het voor."

Bekijk de video in de tweet. Daaronder gaat de tekst verder.

"We hebben de afgelopen dagen al een paar mooie shows neergezet", vertelt Van Gerwen over eerdere avonden in Enschede en Groningen. "Met de Crazy Pianos erbij. Alles is hier. Volop entertainment. Iedereen heeft het naar zijn zin. Het is gewoon leuk, daar geniet je zelf dan ook weer van."

Tweemaal in de prijzen

De Vlijmenaar heeft het deze dagen ook druk met het ophalen van prijzen. Zo won hij maandag tijdens het PDC Awards Dinner twee onderscheidingen, onder meer die van darter van het jaar. "Een mooie erkenning. Maar het sprak ook wel een beetje voor zich. Al is een prijs een prijs natuurlijk." Met een grote glimlach: "Het ergste vond ik dat ik die kant op moest in zo’n apenpak. Dat is niet helemaal mijn ding. Maar weet je wat het is, het hoort erbij."

Bekijk de video in tweet. Daaronder gaat de tekst verder.

Voor Van Gerwen begint het serieuze werk in februari weer. Dan staat The Masters als eerste grote toernooi op de planning. De kersverse wereldkampioen heeft overigens ook nog iets anders in het vooruitzicht: een huldiging in het Philips Stadion. Bij ‘zijn’ PSV. "Leuk dat de club dat wil doen. Het geeft veel voldoening. Ook voor mezelf. Ik denk dat dat heel leuk gaat worden."