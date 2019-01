Straatwerkers zoeken daklozen om ze een warme nacht te bieden

EINDHOVEN - Deze week dalen de temperaturen ver tot onder het nulpunt. Je moet er niet aan denken om in deze vrieskou de hele nacht buiten te moeten blijven. Voor veel dak- en thuislozen is het realiteit. Alinda Scheepers en Maikel Snels zijn straatwerkers van Stichting Ervaring die Staat. Zij liepen woensdagavond door Eindhoven op zoek naar daklozen om ze een warm onderdak aan te bieden.

Straatwerkers Alinda en Maikel lopen zes dagen in de week gemiddeld vijftien kilometer door de stad, om in contact te komen met daklozen. Vooral in deze kou is het belangrijk dat mensen onderdak hebben, en niet zullen doodvriezen.

Plekken

Alinda en Maikel zijn de enige straatwerkers in Eindhoven die deze taak op zich nemen. Inmiddels weten ze de plekken waar daklozen zich vaak schuilhouden zo aan te wijzen. ''Het zijn plekken waar je als burger niet snel op let, of waar je zomaar langs af loopt. Vaste plekken zijn in het centrum of juist buitengebieden zoals de Karpendonkse Plas of andere parken,'' vertelt Maikel. In de winter wordt voornamelijk de warmte opgezocht. Plekken die 24 uur open zijn, zoals parkeergarages zijn een vaste stek.





Niemand gevonden

Tijdens de tocht worden verschillende donkere en lugubere plekken aangetroffen waar daklozen hun sporen achterlaten: uitwerpselen, peuken, afval en kartonnen platen om op te slapen. Na de bekende plekken te hebben bezocht lijkt het erop dat iedereen al ergens onderdak heeft gevonden. ''Ergens zijn we blij dat we nu geen mensen aantreffen, want het is verschrikkelijk om te zien hoe de mensen erbij liggen als we ze aantreffen. Lichamelijke problemen spelen een rol, maar ook psychische. Het is onmenselijk.''





Bezuiniging

Eindhoven telt ongeveer honderd mensen die echt buiten hun leven doorbrengen zonder een dak boven het hoofd. Het werk dat Straatwerkers Alinda en Maikel doen bestaat straks niet meer door bezuinigingen. Alinda vindt het voor Eindhoven heel belangrijk dat er een straatteam is zoals Stichting Ervaring die Staat die heeft. "De band die we met deze mensen hebben opgebouwd is zo belangrijk. Vooral omdat juist deze mensen nergens het vertrouwen nog in hebben. Ons team dient als brugfunctie om mensen aan zorg te helpen."