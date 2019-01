Deel dit artikel:













Vermiste jongens (11 en 13) uit Goirle zijn weer terecht, politie: 'Ze zijn in goede gezondheid' De politie spreekt van een 'urgente vermissing'. (Archieffoto)

GOIRLE - Twee jongens van 11 en 13 jaar die sinds woensdagavond werden vermist in Goirle zijn weer terecht. De jongens zijn donderdagochtend in goede gezondheid aangetroffen. Dat maakte de politie via Twitter bekend.

De twee jongens waren al enige tijd vermist. De eerste oproep van de politie verscheen woensdag om halftien 's avonds. In die oproep sprak de politie van een urgente vermissing.