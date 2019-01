Auto en huis bekogeld met bakstenen en zwaar vuurwerk in Tilburg

Omstreeks tien uur gooiden de daders allereerst een baksteen tegen de voordeur van de woning. Hierdoor gealarmeerd belde de dochter van het huis direct de politie, terwijl de eigenaresse van Bonny's Hairfashion meteen naar het huis van haar moeder in dezelfde straat liep.

Terwijl ze bij haar op het raam klopte om hulp, zag ze vanuit de verte dat de enkele daders een baksteen door de ruit van haar auto gooiden. Gevolgd door vuurwerk, met verwoestende gevolgen. Niemand raakte gewond.

Bewakingsbeelden

Haar man ging achter de daders aan, maar zag toen dat zijn auto in brand stond. Dat heeft hij geblust. De politie en brandweer waren volgens het gedupeerde gezin snel ter plekke maar hoefden verder niet in actie te komen. De politie start een onderzoek. Daarbij worden ook bewakingsbeelden meegenomen die met een camera bij het getroffen huis zijn gemaakt.

"Ik voel me absoluut niet meer veilig", zegt de eigenaresse van Bonny's Hairfashion die liever niet met haar naam in de publiciteit wil. Ze zegt dat ze vrijwel zeker weet wie achter de vernielingen. Volgens haar is een langslepende ruzie de oorzaak van het geweld. "Een aantal jongens heeft het op mijn zoon gemunt. Het is een ruzie die we eerder ook al bij de politie hebben gemeld."

Schade

Hoe het nu verder moet, is voor haar niet duidelijk. Ze spreekt van 'een hoop problemen'. Hoe hoog de schade precies uitvalt, is niet bekend. De auto is intussen afgesleept voor onderzoek.

Bij het gezin werd in december 2017 ook al zwaar vuurwerk, een Cobra, in de brievenbus gegooid. Daarvan is toen aangifte gedaan. "Maar de politie heeft hier niets mee gedaan", aldus de eigenaresse van Bonny's Hairfashion.