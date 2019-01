Dit is waarom jij je autoruiten vanmorgen niet hoefde te krabben

EINDHOVEN - Misschien was jij vanmorgen wel extra vroeg opgestaan om je autoruiten te krabben. Dan kwam je bedrogen uit. Je kon de ijskrabber namelijk gewoon laten liggen. Hoe kan dat?

Het zou namelijk ijskoud worden woensdagnacht, met temperaturen tot wel -12 graden. Maar zo koud werd het niet. Er was een heldere nacht voorspeld, maar bewolking gooide roet in het eten.

Dat er donderdagochtend niet gekrabd hoefde te worden heeft verschillende redenen. Auto's koelen sneller af en dan kunnen de ruiten bevriezen als het buiten erg koud is. Dat was woensdagnacht niet het geval omdat het bewolkt was. “Met een heldere nacht wordt het echt koud. Toch is er veel bewolking blijven hangen. Bij bewolking wordt het minder koud en koelen de auto's ook minder af. Zo kunnen de ruiten niet bevriezen”, legt Reinout van den Born van MeteoGroup uit.

Volkel en Woensdrecht

In Brabant was het in Volkel met -3,5 de koudste plek. Woensdrecht was de warmste plek met -1,7 graden. Alleen in Drenthe is de -10 gehaald.

De komende nacht is het weer de vraag of de -10 gehaald wordt. “Voor de komende nacht zitten we met hetzelfde dilemma. We verwachten een heldere nacht en dan kan het zo -10 worden. Blijft de bewolking weer hangen, wordt het niet zo koud.”