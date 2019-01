Deel dit artikel:













Provocerende Russische punkrockband Pussy Riot vrijdag in Effenaar Leden van Pussy Riot met hun kenmerkende bivakmutsen

EINDHOVEN - De feministische politieke punkrockband Pussy Riot uit Rusland treedt vrijdag op in de Effenaar in Eindhoven. De band, met felgekleurde bivakmutsen, komt met het muziektheaterproject Riot Days naar Eindhoven. Het optreden is gebaseerd op het gelijknamige boek waarin oprichter Maria Alyokhina het verhaal vertelt over het protest in een kerk in Moskou, een gebeurtenis waarvoor ze bijna twee jaar heeft vastgezeten.

Geschreven door Elise van den Elsen

Het was 2012 toen leden van de provocerende band een spontaan optreden gaven in de grootste kathedraal van Moskou. Ze sprongen het altaar op en protesteerden al zingend tegen Poetin. Het mocht niet lang duren. Binnen enkele minuten werden ze de kerk uitgehaald, en twee jaar strafkamp volgden. Deze gebeurtenis is aanleiding voor de theatertour Riot Days in de Effenaar. Een performance met veel protest en politiek activisme ondersteund met echte beelden. Publiek

Maatschappelijke provocerende thema's zijn de specialiteit van Pussy Riot. Feminisme, LHBT-rechten en de Russische politiek zijn bekende onderwerpen. Ook is er veel protest tegen de Russische president Vladimir Poetin, die in de ogen van Pussy Riot als een dictator wordt gezien. Het publiek dat komende vrijdag bij het optreden zal zijn, hecht volgens een woordvoerder van de Effenaar waarde aan de boodschap van Pussy Riot. ''Er zullen geen sensatiezoekers op af komen, maar vooral maatschappijkritische mensen die de boodschap van het optreden aanhangen.'' Aankomende vrijdag 25 januari zal het optreden in de Effenaar plaatsvinden.