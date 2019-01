Grote Kerk Breda combineert muziek van Bach met flitsende projecties in de Cultuurnacht Breda

Drupsteen en Bergwerff werken al jaren samen bij het combineren van muziek en beeld. Het vergt technisch nogal wat spullen om er voor te zorgen dat geluid en beeld goed samen optrekken. De ontwerper en de organist proberen hun techniek steeds verder te ontwikkelen. Dupsteen: "We zijn steeds aan het pionieren. Ik ben er trots waar we nu zijn. Je ziet nu écht wat je hoort."



Dit is een filmpje van hun werk uit 2011, ook met orgelmuziek van Bach.

Bergwerff is sinds 2012 organist van de Grote Kerk in Breda. Hij is altijd op zoek naar mogelijkheden om aandacht te vragen voor het orgel van de kerk. Zo is hij ook al bezig met plannen door de vijftigste verjaardag van het orgel in juni. Jaap Drupsteen is een bekende Nederlandse kunstenaar/ontwerper. Hij ontwierp onder andere een van de Nederlandse paspoorten en de laatste serie Nederlandse bankbiljetten voor de invoering van de euro. Drupsteen heeft ook al eens videoprojecties gemaakt bij muziek van het Koninklijk Concertgebouw Orkest

Niet voor het eerst

Het is trouwens niet voor het eerst dat in de cultuurnacht bijzondere projecties op orgel van de Grote Kerk worden getoverd. In de eerste cultuurnacht gebeurde dat ook al door een groep Franse kunstenaars. Dat zag er toen zo uit:





Breda viert zaterdagavond de elfde cultuurnacht. De organisatie verwacht tussen de vijf en de zesduizend mensen die op zo'n vijftig plekken in de stad voorstellingen, concerten, tentoonstellingen en andere evenementen mee kunnen maken. Grappig is in Breda dat de deelnemers aan de Cultuurnacht kleine lampjes bij zich hebben zodat ze voor elkaar herkenbaar zijn. Het geeft een groepsgevoel waardoor het ook makkelijker is met elkaar in gesprek te komen.