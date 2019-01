Vader (84) en zoon opgepakt voor drugshandel, zoon verzet zich flink bij arrestatie

De zoon had cocaïne op zak. (Archieffoto)

BREDA - Een 84-jarige man en zijn 37-jarige zoon uit Breda zijn woensdagmiddag op de Westerhagelaan in hun woonplaats aangehouden. Ze worden verdacht van de handel in drugs.

Agenten zagen dat de zoon op de Oude Terheijdenseweg drugs verkocht aan een 35-jarige vrouw. Daarop zijn de man en zijn zoon aangehouden. De zoon verzette zich flink bij zijn arrestatie. Hij moest door meerdere agenten onder controle worden gebracht.

Duur horloge

De verdachte bleek twintig zakjes met vermoedelijk cocaïne op zak te hebben. Ook had hij 4500 euro op zak en droeg hij een duur horloge. Het geld en het horloge zijn in beslag genomen.

De vrouw is korte tijd later bij het station aangehouden. Ze had ook drugs op zak. De twee mannen en de vrouw zitten nog vast.