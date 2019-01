Santos (15) is voor één dag de baas van Arriva: 'Dit is een mooie ervaring'

UDEN - Santos Crisinelli is donderdag als 15-jarige voor één dag (mede)verantwoordelijk voor onder meer 1144 werknemers en 6315 busritten van Arriva in Brabant. Hij werd door een privéchauffeur thuis in Den Bosch opgehaald en naar het hoofdkantoor in Uden gebracht. De vmbo-scholier is één van de 200 scholieren die voor één dag 'de baas' waren bij Nederlandse bedrijven.

Santos was door zijn klasgenoten naar voren geschoven voor deze taak omdat hij niet bepaald verlegen is en geïnteresseerd is in het bedrijfsleven. Vol verwachting ging hij naar Arriva. Niet alleen om te luisteren, maar ook om eventueel mee te praten.

"Ik ben heel nieuwsgierig hoe het is om zo'n bedrijf te leiden. Maar ik vind het ook belangrijk dat er goede bussen rijden en dat iedereen het kan betalen om met de bus te gaan. Daar ga ik het over hebben", aldus Santos, voordat hij vanuit zijn huis naar Uden gereden wordt.

Beetje controle houden

Daar wordt hij opgewacht door directeur Jan Pieter Been, die enthousiast is om met zijn collega-directeur voor één dag op te trekken. "Dit is een prachtige manier voor mij om met de volgende generatie op te trekken. Ik heb het volste vertrouwen in Santos en laat hem straks ook los, maar blijf ook een beetje controle houden", aldus Been.

Want er volgt een druk programma. Uiteraard een rondleiding door het bedrijf, maar ook een stafvergadering en zelfs een ontmoeting met de Bossche wethouder Kufuk Kâhya. Santos gaat er ogenschijnlijk ontspannen mee om.

Techniek, economie en politiek

"Ik vind Arriva een leuk bedrijf en ik begin een goede indruk te krijgen hoe het er hier aan toegaat. Het valt me op dat er veel met techniek gewerkt wordt, maar ook dat ze veel te maken hebben met economie en politiek. Om daar allemaal verantwoordelijk voor te zijn is best zwaar. Dat ik hier een dag mag zijn is echt een mooie ervaring."

Ook baas voor éen dag bij onder meer Philips, Brabant en Eindhoven

Niet alleen Arriva, maar bijvoorbeeld ook Philips, Transavia, ABN AMRO, Albert Heijn, de provincie Brabant en de gemeente Eindhoven hebben donderdag een baas voor één dag uit het basis- en vmbo-onderwijs.

Het initiatief wordt georganiseerd door JINC. Dymph Vroeg is namens deze jongerenorganisatie in Uden om te kijken hoe het allemaal gaat.

Directiestoel symbolisch afstaan

Vroeg: "Het gaat Santos goed af. Wij geloven dat alle kinderen talent hebben en dat de afkomst niet bepalend moet zijn in de kansen die kinderen krijgen. Belangrijk is dat ze met onze projecten praktische ervaring opdoen en meekijken en meehelpen binnen een bedrijf. Santos doet dat nu bij Arriva, maar op dit moment zijn er 200 toonaangevende werkgevers in Nederland die hun stoel symbolisch voor één dag afstaan."