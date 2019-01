Denk jij alles te weten over Brabant? Test nu je Brabantkennis!

EINDHOVEN - Weet jij hoe DJ Tiësto echt heet, welk bier er in Lieshout wordt gebrouwen, of in welke maand de Bloemencorso in Zundert plaatsvindt? Vergroot je kennis over onze mooie, boeiende provincie in de BrabantQuiz! Eerder was de quiz al te zien op tv, maar nu kun je ‘m ook spelen op je smartphone met de Quiz-app.

Iedere dag staat er een nieuwe quiz voor je klaar in de app die bestaat uit elf vragen over Brabant. Je speelt tegen alle andere Brabanders, dus wie weet word jij wel de beste Brabantkenner van de provincie! Je kunt niet alleen tegen heel Brabant spelen, maar ook tegen je vrienden, familie en kennissen.

Hoe werkt het?

De quiz is te spelen op je mobiel en tablet en is te downloaden in de Google Play Store voor gebruikers van Android en in de App Store voor Apple-gebruikers.

Per vraag krijg je zestien seconden om hem te beantwoorden. De vragen gaan over bekende Brabanders, sport, historie en cultuur. Voor iedere vraag die je goed beantwoordt, krijg je punten. Hoe sneller je antwoordt, hoe hoger de score. De scores worden bijgehouden in een ranglijst. Daar zijn de dag-, week- en maandwinnaars terug te vinden.

Om tegen je vrienden, familie en kennissen te spelen, maak je je eigen competitie(s). Als je een competitie hebt aangemaakt (in de app via ‘Jouw competities’), ontvang je een code die je kunt delen via WhatsApp. De mensen met wie je de code hebt gedeeld, kunnen deelnemen aan die competitie. Maak zoveel mogelijk competities als je wilt en ga de strijd aan!

BrabantQuiz op tv

De BrabantQuiz is al een tijdje iedere werkdag te zien bij Omroep Brabant. Iedere deelnemer op tv krijgt vier vragen. Als degene alle vier vragen goed heeft, komt hij of zij in de volgende uitzending terug. Bij twijfel kan de joker de ‘Koekwaus’ ingezet worden. Heeft de deelnemer een vraag fout, dan is het afgelopen en is de volgende kandidaat aan de beurt.

Er wordt gespeeld in vier competities: winter, lente, zomer en herfst. Aan het eind van elke competitie is er een seizoenswinnaar. De afleveringen zijn iedere werkdag om 17:55 uur te zien bij Omroep Brabant en wordt daarna ieder uur herhaald.