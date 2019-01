Last van gladheid op de fiets? Niet met speciale winterbanden

Een winterband op een fiets, het bestaat. En er is in Teteringen veel vraag naar. Volgens Rob van Oosterhout, eigenaar van de fietsenwinkel, zijn er deze week al zo'n honderd klanten met winterbandjes de deur uitgegaan. Tijdens het interview gaat de telefoon. "Winterbanden? Dat kan zeker", zegt een medewerker tegen de bellende klant. "Ja, we hebben het echt heel erg druk."

Volgens Van Oosterhout is de winterband razend populair, vooral bij mensen die met de fiets naar het werk gaan. "Forenzen willen veilig en snel naar hun werk toe. Ook ouders die hun kinderen op de fiets naar school brengen willen wat extra zekerheid", legt hij uit. "Maar de meeste winterbanden leggen we onder elektrische fietsen. Die hebben echt extra veiligheid nodig."





Noppen

Er zijn verschillende soorten banden: vierseizoenenbanden, maar ook winterbanden met en zonder stalen noppen. En die noppen zijn best wel scherp. Een medewerker van de fietsenzaak heeft zelfs zijn handen eraan opengehaald. "Ik ben gewend om aan de band te draaien en die dan met mijn hand weer tegen te houden. Maar die noppen zijn echt scherp. Gelukkig, want daardoor heeft de fiets zo veel meer grip", legt hij uit.

Eerst zien, dan geloven. En dus namen we de proef op de som: hoog tijd om die winterbanden eens te testen.

Maar met de winterband met noppen moet je niet op het gewone wegdek gaan fietsen. "Dan rijd je heel je band kapot en dat is zonde van je geld. De noppen kun je er makkelijk uithalen, dan heb je weer een gewone band, die net wat steviger is dan de standaard fietsband", vertelt Van Oosterhout.

De komende tijd blijft het nog wel even koud in Brabant. Ook gaat het waarschijnlijk weer sneeuwen na het weekend. Van Oosterhout verwacht dan ook dat de drukte nog wel even aanhoudt.