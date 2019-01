Naakt of bloot? Facebook en Instagram weigeren foto's van museum Jan Cunen

OSS - Bij Museum Jan Cunen in Oss zijn ze hoogst verbaasd. Facebook en Instagram weigeren berichtjes van het museum over een tentoonstelling die volgende week begint. De tentoonstelling heet 'Naakt of Bloot'. De plaatjes die het museum wilde verspreiden, hebben volgens de sociale mediabedrijven 'een te suggestieve inhoud'.

Directeur Karin van Lieverloo heeft al gereageerd, maar heeft van Facebook en Instagram nog geen reactie binnen. Ze wil graag met andere museumdirecties in gesprek; ze is benieuwd of die vergelijkbare ervaringen hebben. "Dit is beeldende kunst. Dat moeten we toch gewoon kunnen laten zien."

De tentoonstelling 'Naakt of Bloot' gaat over schilderijen én over hedendaagse kunst die vrouwelijke blote lichamen tonen. De vraag of je de vrouwen naakt of bloot vindt, gaat over het verschil tussen gewoon bloot en over seksueel prikkelend naakt.

Karin van Lieverloo: "Ik heb ook het gevoel dat mensen preutser worden. Aan de ene kant krijgen we nogal wat bloot voor onze kiezen, aan de andere kant lijken mensen er steeds gevoeliger voor te worden."

Bloot ligt in Nederland gevoelig. Er zijn voorbeelden van kunstwerken die voor exposities worden geweigerd, maar ook van schilderijen met bloot die uit de openbare ruimte worden gehaald na kritiek van het publiek.

Het thema is blijkbaar actueel. Ook museum Kranenburgh in het Noordhollandse Bergen heeft een expositie over Bloot. In Rijksmuseum Twenthe loopt nu de expositie 'De Naakte Waarheid'. Karin van Lieverloo: "Hoe cool is dat. Het is echt iets dat leeft!"

Maar nu heeft zij last van de sociale media die op aandringen van hun publiek streng toezicht houden op aanstootgevend materiaal, maar die daarbij soms ook kunstwerken weigeren. Facebook stelt de regels daarvoor regelmatig bij.