Kettingzaag nodig om hennepkwekerij binnen te komen, politie ontruimt pand [VIDEO]

EINDHOVEN - De politie heeft in Eindhoven een pand opgebroken met een kettingzaag omdat er een tip over een hennepkwekerij was binnengekomen. Maar, het pand was zo goed beveiligd, dat de politie niet zomaar binnenkwam en zwaarder geschut nodig moest inschakelen.

Geschreven door Marlou van den Broek

Toen de politie de melding binnenkreeg over de hennepkwekerij, probeerden ze eerst via de achterzijde de deur open te breken met een slotenmaker. Dit mislukte, omdat deze elektronisch was beveiligd. Daarna wilde de politie het proberen via de voordeur. Dit lukte, maar direct achter de voordeur zat nog een rolluik. Kettingzaag

Toen werd de kettingzaag erbij gepakt. De politie moest door het rolluik en door een gedeelte van de muur zagen om uiteindelijk binnen te komen. Daar vond de politie inderdaad een grote hennepkwekerij. Het hele pand werd ontruimd de planten worden vernietigd. Kijk hier hoe de politie met de kettingzaag het pand binnendrong: