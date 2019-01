Auto raakt van de weg op N279 en slaat over de kop: drie inzittenden gewond

BERLICUM - Op de N279 bij Berlicum is donderdagavond een auto van de weg geraakt en over de kop geslagen. Drie inzittenden raakten daarbij gewond en moesten naar het ziekenhuis worden gebracht. Eén rijstrook werd afgesloten.

Het voertuig raakte door onbekende oorzaak van de weg en sloeg daarna over de kop. De auto belandde daarna in de greppel. De drie mannen die in de auto zaten, raakten gewond, één van hen is er ernstig aan toe. Onder begeleiding van een trauma-arts werd hij naar het ziekenhuis gebracht. Ook de andere twee zijn meegenomen met de ambulance.

Onderzoek

Een rijstrook van de N279 richting Den Bosch werd afgesloten. De trauma-arts kwam met het Mobiel Medisch Team ter plaatse, net zoals vier ambulances. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk.