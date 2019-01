Kapotte auto zorgt voor vertraging op A58 in ochtendspits

OIRSCHOT - Een kapotte auto op de A58 bij Oirschot heeft vrijdagochtend vanaf kwart voor acht voor behoorlijke vertraging gezorgd richting Eindhoven. De rechterrijstrook was ongeveer een uur dicht tussen Moergestel en Oirschot. Rond negen uur waren de problemen voorbij.

Verkeer richting Eindhoven kon eerder het beste omrijden. Het advies was om vanuit Breda/Tilburg de richting Den Bosch te volgen via de A65 en de A2. Dat omrijden was vanaf kwart voor negen niet meer nodig.

Rond kwart voor acht waren de problemen het grootst, er stond er een file van zo’n zeven kilometer. Dit leverde een vertraging op van meer dan twintig minuten.