Inbrekers roven voetbalkledingwinkel leeg in Breda: 'Mensen kwamen de pakken zelfs terugbrengen'

BREDA - De politie heeft vrijdagochtend rond kwart over acht drie inbrekers opgepakt in Breda. Ze waren op de fiets gevlucht met een grote lading voetbalkleding die ze in een winkel aan de Haagdijk hadden gestolen.

Geschreven door Marrie Meeuwsen

Het drietal vernielde de glazen pui van het winkelpand. Daarna roofden ze de winkel leeg. De dieven gingen er op de fiets vandoor. Er werd een Burgernet bericht verspreid. Een klein half uur later meldde de politie dat de daders gepakt waren. Eigenaresse Jaantje Nagtzaam vertelt dat de dieven de deur hebben ingegooid met stenen. "Rond half acht kregen we een inbraakmelding van de alarmcentrale." Kleding verloren op straat

Ze weet nog niet precies hoeveel de daders hebben meegenomen. "Een groot deel van de kleding ligt op het politiebureau, we zijn nu een lijstje aan het maken met wat we allemaal missen." Opvallend is dat de dieven tijdens hun vlucht een deel van de buit verloren lijken te zijn. "Er kwamen zelfs mensen trainingspakken terugbrengen die op straat hadden gevonden." 'We hebben al een nieuwe deur'

Jaantje laat zich niet zomaar uit het veld slaan. De winkel is vrijdag daarom ook gewoon open gegaan. "Er zit ook alweer een nieuwe ruit in de deur."