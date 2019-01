Luuk de Jong jaagt tegen FC Groningen op honderdste goal voor PSV

EINDHOVEN - Voor PSV-spits Luuk de Jong kan het thuisduel met FC Groningen van zaterdag een bijzonder tintje krijgen. De aanvoerder is nog één treffer verwijderd van zijn honderdste doelpunt in Eindhovense dienst.

Halverwege zijn vijfde seizoen bij PSV staat de doelpuntenteller voor De Jong nu op 99 goals in 188 officiële wedstrijden. De huidige aanvoerder van de Eindhovenaren scoorde tot nu toe 81 keer in de Eredivisie, vijf keer in het bekertoernooi, elf keer in Europees verband en twee keer in de strijd om de Johan Cruijff Schaal.

Club van Honderd

Als De Jong tegen FC Groningen scoort, dan voegt hij zich bij een klein gezelschap van slechts dertien spelers die ooit eerder minstens honderd keer scoorden voor PSV. Uiteraard voert Mister PSV Willy van der Kuijlen die ranglijst aan met het onbereikbare aantal van 394 goals.

De lijst met de beste schutters aller tijden van PSV bevat verder onder meer de namen van gerenommeerde schutters als Coen Dillen (308 goals), Luc Nilis (133), Mateja Kezman (129), Romario (128) en René van de Kerkhof (101).

De topscorers aller tijden van PSV:

1. Willy van der Kuijlen (394 goals)

2. Coen Dillen (308 goals)

3. Piet Fransen (218 goals)

4. Jan van den Broek (154 goals)

5. Luc Nilis (133 goals)

6. Hallvar Thoresen (133 goals)

7. Mateja Kezman (129 goals)

8. Romario de Souza Faria (128 goals)

9. Harrie Lubse (111 goals)

10. Kees de Visser (106 goals)

11. Wim Kieft (103 goals)

12. Toon Brusselers (102 goals)

13. René van de Kerkhof (101 goals)

14. Luuk de Jong (99 goals)

Weinig goals tegen FC Groningen

De Jong, dit seizoen in competitieverband al goed voor vijftien goals in achttien duels, kan een doelpuntje tegen FC Groningen goed gebruiken. De spits kwam namens PSV pas één keer tot scoren in acht Eredivisieduels met de groen-witten: dat was in zijn allereerste duel met Groningen op 23 november 2014 (1-1). Wel maakte hij in de strijd om de Johan Cruijff Schaal van 2 augustus 2015 twee goals tegen die club (3-0 zege).

Meeste goals tegen PEC Zwolle

Van alle clubs waartegen De Jong namens PSV sinds het seizoen 2014/15 scoorde, is PEC Zwolle zijn favoriete slachtoffer. De aanvaller scoorde al elf keer tegen de Zwollenaren. ADO Den Haag (zeven goals) en SC Heerenveen, SC Cambuur en AZ (elk zes) behoren ook tot de clubs die veel doelpunten van De Jong incasseerden.