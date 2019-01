Deel dit artikel:













Agent Rachid redt jongen uit ijskoud water van de haven in Breda: 'Hij lag spartelend in het water' Het was nog druk in de stad met uitgaanspubliek. (Foto: Perry Roovers/ SQ Vision)

BREDA - Een dappere reddingspoging, afgelopen nacht in het centrum van Breda. Rond halfvijf werd agent Rachid aangesproken dat er iemand in de haven aan het verdrinken was. De agent twijfelde geen moment en kwam meteen in actie.

Geschreven door Marrie Meeuwsen

"Ik ben direct mijn dienstauto uitgestapt en naar de haven gerend. Daar zag ik inderdaad een jongen spartelend in het water liggen die zich probeerde met man en macht boven te houden." Lang touw en haak diende als reddingsboei

Rachid, die wijkagent is in Teteringen, was in Bredase binnenstad om de stroom uitgangspubliek, op weg naar huis na sluitingstijd in de gaten te houden. Hij dacht snel na. In zijn auto had hij een lang touw en een haak liggen. 'Die kon ik gebruiken als reddingsboei. Na vele pogingen lukte het de jongen met hulp van collega's en toegesnelde omstanders met het touw uit het water te trekken', schrijft Rachid op Instagram. 'Kleren uitgetrokken'

Samen met de inmiddels toegesnelde brandweer werd geprobeerd de jongen weer op te warmen. "We hebben zijn kleren uitgetrokken en hem in warmtedekens gewikkeld." Daarna werd het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht. Rachid laat weten dat het inmiddels 'naar omstandigheden' goed gaat met de jongen.