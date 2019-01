Winnercam is een technisch hoogstandje uit Brabant dat de sportwereld razendsnel verovert

Bij het recent gelanceerde Winnercam draait alles om een simpel polsbandje. Door de techniek in het polsbandje kan een smartphone zelfstandig een videoanalyse maken van bijvoorbeeld een turnoefening, om de video direct na die oefening, één op één te delen met sporter en coach. De oefening, voorzien van specifieke data, behoort ook nog tot de mogelijkheden.

'We hebben iets gemaakt dat goed en goedkoop is'

Wetenschapper Sander Schreven van Winnercam is trots op resultaat dat na twee jaar ontwikkelen al razendsnel de sportwereld aan het veroveren is. “De professionele videoanalysesystemen die clubs hebben, worden vaak niet gebruikt, ze zijn ingewikkeld en omslachtig in gebruik. Heel vaak hebben ze overigens niet zo'n systeem, omdat die peperduur zijn. Al die dingen bij elkaar hebben we geprobeerd om op te lossen. We hebben iets gemaakt dat goedkoop is en waar een coach geen werk meer aan heeft.”

Snelheid van het systeem is ongekend

Clubs, coaches en sporters die inmiddels gebruik maken van het Brabantse Winnercam roemen zonder uitzondering de mogelijkheden van het systeem, maar vooral de snelheid. “Ik heb een zwemmer in Brazilië zitten”, vertelt Geert Janssen hoofdcoach van PSV-zwemmen. “Als hij aan de slag gaat met Winnercam kan ik na het doen van zijn startoefening direct zien, echt direct, hoe zijn start was. En ik kan ook weer meteen feedback geven.”





Voetbalcoach Nyron Wau roemt de mogelijkheden en snelheid van Winnercam





Coaches kunnen zich weer op het sporten richten

Pluspunt vinden coaches ook dat ze niet meer zelf met een smartphone hoeven te filmen. “Na het inloggen met het polsbandje weet de smartphone om wie het gaat en hoe lang en wat er gefilmd moet worden. Ik kan mij weer richten op andere sporters”, zegt Roan de Bresser die turncoach is in Best. Voormalig profvoetballer en huidig voetbalcoach Nyron Wau gebruikt het systeem inmiddels ook bij voetbalschool TotalControl. “De toegevoegde waarde is dat wij heel snel feedback kunnen geven aan de kinderen. Ik vind het heel belangrijk dat de bewustwording van bewegingen wordt geprikkeld.”