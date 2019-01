Willem II heeft opvolger van Fran Sol binnen: toptalent Alex Isak van Borussia Dortmund

TILBURG - Willem II is erin geslaagd een opvolger te vinden voor Fran Sol, die eerder deze maand naar Dinamo Kiev overstapte. De Tilburgse club huurt het 19-jarige toptalent Alexander Isak van Borussia Dortmund.

Willem II had de boomlange (1,90 meter) en sterke Isak volgens technisch directeur Joris Mathijsen al langer in het vizier. De Zweedse aanvaller met Eritrese ouders geldt als een ideaal aanspeelpunt in de aanval en is zeer doelgericht. Hij gaat bij de Tricolores spelen met rugnummer 9.

Toevallig kwam Isak twee weken geleden als speler van Dortmund nog in actie tegen Willem II, in een onderlinge oefenwedstrijd in het Spaanse Marbella. In dat duel maakte Isak twee van de drie doelpunten van de Duitse topploeg, die met 3-2 won.









Ruwe diamant

De talentvolle Isak maakte in 2017 de overstap van het Zweedse AIK naar Borussia Dortmund. Hoewel die transfer destijds met heel wat tromgeroffel werd begeleid, lukte het de lange spits niet om een plek te veroveren in het eerste elftal. Isak speelde in totaal slechts 280 officiële speelminuten in de hoofdmacht bij BVB, waarin hij goed was voor één doelpunt en één assist.

In de Regionalliga West kon Isak dit seizoen met het tweede van Borussia Dortmund betere statistieken overleggen. In elf wedstrijden was hij goed voor vijf doelpunten en bereidde hij twee doelpunten van ploeggenoten voor.

Vierde versterking

Isak is na Renato Tapia, Vangelis Pavlidis en Marios Vrousai de vierde tussentijdse nieuwkomer van Willem II in de winterperiode. Ook zij zijn op huurbasis aan de selectie van trainer/coach Adrie Koster toegevoegd.