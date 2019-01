Lamme Frans ruilt zijn blauwe stofjas om voor een piratenpak, hossen op zijn nieuwe carnavalshit!

EINDHOVEN - Arrrr! Lamme Frans neemt ons dit jaar tijdens carnaval mee naar zijn ‘Zuipschuit’. Dus alle hens aan dek, want zijn nieuwe carnavalshit is uit!

De vrolijke Brabantse zanger heeft zijn blauwe stofjas omgeruild voor een piratenpak. "Wisten jullie dat Brabant vroeger één grote zee was?!", vraagt Lamme Frans. "Ik was laatst in een schilderijmuseum en toen kwam ik erachter dat zuipen al heel lang bij mij in de familie zit."

“De Zuipschuit is weer hier, dus gooi de glazen vol met bier!”, zingt hij. In de clip heeft hij een keer geen 'biertje in zijn hand', maar een flinke fles rum. "Een van mijn over- over- overfeestvaders zat blijkbaar op de boot", zegt hij. Kijk hier maar:









Lamme Frans zet tijdens carnaval met zijn Zuipschuit koers naar verschillende kroegen, waar hij de mensen weer flink zal laat hossen en feesten. De zanger is vooral bekend om zijn hits 'Wakker met een biertje!' en 'Ik laat je thuis'.