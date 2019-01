Vincent Janssen op dood spoor: 'Hij komt al anderhalf jaar niet in onze plannen voor'

LONDEN - Vincent Janssen heeft in de winterse transferperiode nog een paar dagen over om een einde te maken aan zijn penibele situatie bij Tottenham Hotspur. De spits uit Oss zit op een dood spoor bij de Londense club.

Tottenham-manager Claudio Pochettino liet er deze week geen twijfel over bestaan tijdens de perspraatjes in aanloop naar het weekend: voor Vincent Janssen is er geen plaats meer bij de club.

"Nee, hij komt niet in mijn plannen voor", sprak Pochettino, die gezien de blessures in de voorhoede van zijn ploeg opmerkelijk genoeg juist een aanvallende versterking kan gebruiken. "Sterker nog, Vincent komt al anderhalf jaar niet in onze plannen voor. Niet in mijn persoonlijke plannen en niet in die van de club."

Gedroomde goaltjesdief

Tottenham betaalde 2,5 jaar geleden nog 22 miljoen euro voor Janssen, maar al na een jaar werd duidelijk dat de voormalige spits van Almere City FC en AZ niet de gedroomde goaltjesdief was die de club dacht te hebben aangetrokken. Spurs verhuurde hem aan het Turkse Fenerbahçe, maar ook daar kwam de spits niet uit de verf.

Niet persoonlijks

Pochettino: "Achttien maanden geleden zochten we een oplossing voor Vincent omdat duidelijk was dat het voor hem niet zou werken bij Tottenham. Dat soort dingen gebeuren in het voetbal. Soms komt een samenwerking tussen een speler en een club niet van de grond. Dat is niets persoonlijks, maar puur professioneel."

Nu de winterse transferperiode zijn einde nadert, begint de tijd voor Janssen te dringen. Volgens diverse Engelse media zou Premier League-club Burnley interesse hebben om de spits in te lijven, maar vooralsnog wordt die belangstelling niet concreet.

Matige statistieken

Wie het sportieve cv van Janssen in de Premier League bekijkt, raakt ook niet meteen enthousiast. Na 937 speelminuten, waarvan de meeste als invaller, in de Engelse topdivisie staan er pas twee goals en twee assists achter zijn naam. Inclusief alle andere officiële optredens staat Janssen op zes goals en vier assists in 39 wedstrijden. In die duels kwam hij gemiddeld nog geen 35 minuten in actie. Tijd voor een andere club dus.