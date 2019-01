21-jarige man uit Mill maakte stiekem foto's van vrouwen in kleedkamer sportschool

MILL - Een 21-jarige man uit Mill maakte met zijn telefoon stiekem foto’s van vier vrouwen die zich omkleedden in de kleedkamer van een sportschool. Hij stuurde de foto vervolgens via Whatsapp door naar een vriend. Daarvoor kreeg hij 40 uur taakstraf.

De vier vrouwen, tussen de 18 en 49 jaar, waren zich aan het omkleden in de kleedkamer van de sportschool toen de man foto’s van hen maakte. Dit gebeurde ongeveer drie jaar geleden. De vrouwen deden aangifte tegen hem. Zij voelden zich onveilig door zijn gedrag en gaven aan bang te zijn dat de foto’s in de toekomst nog op internet zullen verschijnen.

Gebrek aan respect

De rechtbank in Den Bosch vond dat de man een ‘gebrek aan respect toonde voor de privacy van de vrouwen'. Naast de taakstraf moet hij één van de slachtoffers een schadevergoeding betalen van ruim 800 euro.

Lage straf

De straf is relatief laag. Dat heeft verschillende redenen. De rechtbank in Den Bosch heeft de man berecht als een minderjarige. Dit omdat hij toen hij de foto’s maakte nog maar 18 jaar was. Ook laat hij zien dat hij echt spijt heeft van zijn daden. Daarnaast heeft hij een moeilijke jeugd gehad waardoor hij een sociaal emotionele achterstand had. Dat heeft de rechter ook meegenomen in de uitspraak.

Zijn persoonlijke omstandigheden zijn nu positief veranderd. Hij wordt ook behandeld bij zorginstelling GGZ. Dit wil de rechter niet dwarsbomen door hem een hoge straf op te leggen.

De straf is ook lager omdat het Openbaar Ministerie steken heeft laten vallen bij deze zaak. De behandeling van de zaak heeft veel te lang op zich laten wachten. Mede daarom krijgt de 21-jarige man uit Mill niet 60 uur taakstraf, zoals werd geëist, maar 40 uur.