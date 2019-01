Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Man (42) rijdt fietsster dood op gevaarlijk kruispunt, justitie eist 1200 euro boete Bijzondere tekeningen op de weg na het ongeval (Foto: Dave Hendriks -SQ Vision)

EINDHOVEN - Tegen de man die in januari vorig jaar een fietsster doodreed op een kruispunt in Eindhoven, is een geldboete van 1200 euro geëist. Ook werd een voorwaardelijke rijontzegging van drie maanden en een proeftijd van twee jaar geëist. Na het ongeluk ging het kruispunt op de schop. Zo kwamen er meer verkeersdrempels en werd er een stopstreep aangebracht.

Geschreven door Roxanne Hazenberg

Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Wal met de Bilderdijklaan en de P. Czn. Hooftlaan. De 58-jarige vrouw werd op 5 januari om half zeven die vrijdagavond geschept door een auto toen ze de weg overstak bij een oversteekplaats voor fietsers. De verdachte gaf haar geen voorrang en reed te hard. Het slachtoffer overleed een week later aan haar verwondingen. LEES OOK: Tekeningen op Bilderdijklaan Eindhoven als herinnering aan overleden Ellen Aanpassingen voor veiligheid

Om het oversteekpunt voor fietsers veiliger te maken werd de snelheid van de weg aangepast naar 30 kilometer per uur. Ook werden er verkeersdrempels aangelegd en werd de weg met trottoirbanden versmald en kwam er een stopbord met stopstreep. Ook knipperende LED-verlichting moet automobilisten attenderen op de oversteekplaats. LEES OOK: Omstreden kruispunt in Eindhoven flink op de schop na dodelijk ongeval Dat was niet de eerste keer dat de gemeente de weg heeft aanpakt. In 2017 veranderde de verkeerssituatie bij de kruising met de Wal al. De verkeerslichten zijn verdwenen. Fietsers hebben nu voorrang. Dat moest de situatie voor fietsers veiliger maken, maar er gebeurden juist meer ongevallen en bijna-ongevallen. Sinds oktober 2017 zijn er bij de gemeente twaalf meldingen over onveilige situaties binnengekomen.