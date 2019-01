'De piloot kon het vliegveld niet vinden', oud-speler Ronny Goodlass schrijft over zijn tijd bij NAC

Ronny Goodlass, de one hand winger.

BREDA - Ronny Goodlass heeft vrijdagmiddag zijn boek 'Blue nose' gepresenteerd in het NAC Museum. De Engelsman schreef een autobiografie over zijn voetballoopbaan met daarin ook een hoofdstuk over de Bredase club, waar hij tussen 1977 en 1979 53 wedstrijden speelde.

'Ik heb het zelf geschreven, dus alles is waar', grapt de oud-speler van NAC bij de presentatie van zijn boek 'Blue nose'. Een boek dat vooral over zijn Engelse club Everton gaat, maar ook een heel leuk hoofdstuk over NAC Breda bevat.

Goodlass koffie, zijn vrouw bier

Zo verhaalt Goodlass bijvoorbeeld over de manier waarop hij in een klein vliegtuigje vanuit Engeland naar Nederland vloog om bij NAC een contract te tekenen. Dat tripje begon aardig, maar eindigde door het slechte weer in een nachtmerrie. Vooral toen de piloot het kleine vliegveld Seppe door het noodweer niet kon vinden. "Eenmaal op de grond bestelde ik uit beleefdheid maar een kop koffie, maar mijn vrouw nam een glas bier.'

Goede One hand winger

Bij de presentatie van het boek 'Blue nose' waren in het NAC Museum ook de oud-teamgenoten Theo Dierckx en Addy Brouwers van Goodlass aanwezig. Het was een hartelijk weerzien.

"Ronny was een zeer handige speler, technisch heel goed, een echte buitenspeler",zegt Addy Brouwers, die als spits van zijn voorzetten profiteerde.

"Ik weet dat hij in zijn jeugd een ongeluk heeft gehad met een stuk gereedschap waardoor hij een aantal vingers is kwijtgeraakt", vertelt Theo Dierckx. "Vandaar dat ze hem ook de one hand winger noemen. "

'Fantastic'

"Ik vond het hier fantastisch", zegt Goodlass zelf. "De supporters schreeuwden altijd mijn naam. We hadden ook een mooi elftal met echte karakters. Dat staat dan ook in het boek."



Het boek van Ronny Goodlass is te koop via het NAC Museum. Een deel van de opbrengst doneert de oud-speler ook aan het NAC Museum.