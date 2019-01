Festivalcamping in de sneeuw: 'Met bier en dekens heb je het niet koud'

Voordat het festival begint, worden de gasten met een campingticket getrakteerd op een extra programma. Er is levensgroot Stef Stuntpiloot te doen en er is een kiosk waar een kleine pre-party is georganiseerd. Om op te warmen is er een vuurtje en een hometrainer waar je fietsend je telefoon kunt opladen. Aan de bar zijn onbeperkt frikandellen. Maar sommigen vieren feestjes in hun eigen caravans.

Het festival op het industrieterrein Vorstengrafdonk in Oss viert dit jaar de vijfde editie. En dit jaar bedacht organisator Twan van Strien de camping er bij. "Het is fijn voor de gasten als er niemand hoeft te bobben", zegt hij. Dat was de kiem van het plan dat nu ten uitvoer komt. En met succes. "Alle campingplaatsen zijn uitverkocht", zegt hij. "Vanavond organiseren we op de camping nog een afterparty en morgen is er een antikaterontbijt met ei."





Caravans

Op de camping zijn alleen caravans en campers toegestaan. "Het is te koud voor de tent, die verantwoordelijkheid willen we niet aan, dat moet je niet willen", zegt Van Strien. En die voertuigen zijn er in alle vormen en maten. Er zijn bescheiden busjes, maar er is ook een vriendengroep uit Nistelrode met een trailer die voorzien is van bar en disco. "We rijden hiermee altijd festivals af", zeggen ze. Om te voldoen aan de brandveiligheidsvoorschriften wordt ter plaatse nog even een schot verwijderd.

Anderen zitten gezellig in hun eigen caravan te feesten, met eigen muziek en met eigen catering. "We hebben het festival haast niet meer nodig."

Klompen

"De festivalnaam 'Klompenrock' komt van de houten schoenen, maar we willen met het woordje 'rock' wel aangeven dat we een steviger programma neerzetten", zegt Van Strien. Onder meer BZB en Zanger Kafke staan op het affiche. Maar met klompen zelf weten de festivalgangers ook wel raad.