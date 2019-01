Michelle en Leonie verkopen extra veel kaartjes aan de kassa bij TOP Oss

OSS - Het gaat goed dit seizoen met TOP Oss, en dus zijn het ook fijne tijden voor kassadames Michelle en Leonie. Al twee jaar verkopen zij de kaartjes bij het Frans Heessenstadion. De streekderby tegen NEC Nijmegen trekt altijd veel publiek, dus de dames hebben het extra druk. “Zelfs met dit slechte weer.”

De weersomstandigheden zijn niet ideaal voorafgaand aan de wedstrijd tegen NEC Nijmegen. Het regent flink, de sneeuw is nog lang niet verdwenen, maar desondanks weten de bezoekers de weg te vinden naar het Frans Heessenstadion. "Ik zou het wel weten en lekker thuis blijven", lacht Leonie. "Maar ik vind het bewonderenswaardig dat er zoveel fans naar de streekderby komen."



Altijd druk

Het is niet de enige tegenstander waar de fans op af komen. "Ook wedstrijden tegen Jong Ajax & PSV en FCV Den Bosch worden altijd goed bezocht", zegt Michelle, die zich ook verbaasd over het feit dat veel mensen de kou en nattigheid trotseren. "Je zou denken dat bezoekers bij slecht weer afhaken, maar bij TOP Oss is dat niet zo."

Twee jaar

Michelle en Leonie verkopen al twee jaar samen de kaartjes bij de ingang van het stadion. "Ik doe dit werk zelfs al drie jaar" vertelt Michelle. "Toen was de club nog bezig met de verbouwing van het stadion. Toen moest ik tickets verkopen vanuit een container. Dat had ook wel iets, maar deze entree is toch een stuk luxer."

Je zou denken dat de fans nu met 'meer' praatjes naar de wedstrijden toekomen nu TOP op de zesde plaats staat in de Keuken Kampioen Divisie. "Dat valt eigenlijk wel mee", zegt Leonie. "Je ziet het vaak pas na afloop van de wedstrijd. Als er wordt verloren, dan lopen ze wel weer chagrijnig naar buiten."