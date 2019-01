'Het is hier gewoon een racebaan', bewoner geramd huis wil maatregelen tegen hardrijders

Volgens de bewoner van het aangereden huis zijn de problemen een gevolg van de nieuwe N69 waar de Provincialeweg in Westerhoven op wordt aangesloten. "Daar zijn ze al een aantal jaren mee bezig. Daarom is de weg hier aangepast, om het verkeer makkelijker te laten rijden. Maar die weg is zó gevaarlijk gemaakt dat hier nu vaak 80 tot 100 kilometer per uur wordt gereden in plaats van 50."

'Ik heb dit huis niet gekocht om gevaarlijk te wonen'

"Wij zijn al jaren in gesprek met de gemeente, omdat het hier echt gevaarlijk is", vervolgt de bewoner. "We vreesden al langer dat er zoiets als dit een keer zou gaan gebeuren, maar die zorgen werden gewoon weggewuifd." Hij wijst erop dat dit al de tweede keer in tien jaar tijd is dat er een auto tegen zijn huis aanrijdt. De eerste keer tikte een auto zijn huis 'net aan'. "Toen viel de schade wel mee. Maar ik heb dit huis niet gekocht om hier gevaarlijk te wonen. Dit is niet alleen mijn zorg, maar een zorg van de hele straat. Het is niet te doen, dit is gewoon een racebaan."

Verhuizen is volgens hem geen optie. "Absoluut niet. Ik woon hier voor de rest namelijk zó fijn...Westerhoven is een heerlijk dorp en dit is een droomplek voor ons. Ik ga dit niet opgeven. Ik vind dat de gemeente maatregelen moet nemen. Als die een weg verandert, moet die weg ook veilig gemaakt worden voor de bewoners. De gemeente moet niet alleen denken aan een mooie doorvoerweg voor het verkeer."

Scheuren

De schade die de gecrashte auto veroorzaakte aan zijn huis is aanzienlijk. De schutting is kapot en aan de buitenkant van zijn huis zijn scheuren te zien. "Binnen ook", vertelt hij. "Eén scheur, dat valt nog mee. Brandweerlieden hebben gezegd dat we hier kunnen blijven wonen, maar de verzekering is gebeld om het huis voor de zekerheid toch even na te kijken." Het huis van zijn buren bleef gespaard. "Daar wonen twee oude mensen, die zijn wel heel erg geschrokken."