Onveilige balkons in Bredase wijk Heuvel worden gestut, ‘Voldoen niet aan de gestelde eisen’

Bewoners van de bewuste appartementen mogen nog in zeer beperkte mate gebruikmaken van de balkons. Er zou sprake zijn van betonrot. De appartementen stammen uit de jaren vijftig.









Afgelopen zomer kregen de bewoners al het advies om het balkon niet ‘met grote groepen te betreden’. Ook moesten zware voorwerpen als plantenbakken van het balkon worden verwijderd. De bewoners zelf mochten het balkon nog wel gebruiken.









De Vereniging van Eigenaren vroeg in juli 2018 vastgoedbeheerder Korteweg & Co een onderzoek in te stellen naar de staat van de balkons.