Vijftig maanden cel voor vervoeren 473 kilo cocaïne

BREDA - Een 31-jarige man uit Breda moet vijftig maanden de gevangenis in. Vorig jaar september vervoerde hij 473 kilo cocaïne in een bestelbusje. Hij werd destijds aangehouden op de snelweg A2 bij Amsterdam.

De rechter nam het de man kwalijk dat hij heeft bijgedragen aan handel in verdovende middelen, ondanks dat zijn rol in het geheel betrekkelijk klein was.

De man liep tegen de lamp toen de politie een transportcontrole op de snelweg uitvoerde. De drugs zaten verstopt in een verborgen ruimte in het busje. De agenten kregen argwaan omdat de laadruimte kleiner was dan de lengte van het voertuig deed vermoeden.

De straatwaarde van de cocaïne is volgens de politie ongeveer 19 miljoen euro.