Berg de slee maar op: winterweer keert voorlopig niet terug

Met de aanvoer van hele zachte lucht was het ineens gedaan met het winterweer van de afgelopen dagen. Hierdoor is de sneeuw op veel plaatsen in no-time gesmolten. De temperatuur steeg op sommige plaatsen zelfs naar acht a negen graden. In de loop van zaterdagavond en –nacht krijgen we te maken met een storing. Er valt op veel plaatsen regen en het regent dan ook stevig door.





Zacht winterweer, gepaard met regen

Zondag is er vrij veel bevolking in de provincie. Verspreid vallen er veel buien en kunnen we zelfs te maken krijgen met een klap onweer. De temperatuur stijgt tot ongeveer negen graden. Na het weekend zien we wel wat lagere temperaturen, aldus weer.nl. Maar ver onder het vriespunt gaat de temperatuur in de nacht niet komen. Overdag wordt het gemiddeld zo’n 5 graden.





De weersverwachting voor de komende dagen