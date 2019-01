‘Moeilijk om in winterstop goede transfers te maken, maar we hebben wel goede zaken gedaan'

TILBURG - Willem II heeft tijdens de winterse periode de nodige spelers aan de selectie toegevoegd. Renato Tapia, Marios Vrousai, Vangelis Pavlidis en Alex Isak spelen in ieder geval tot de zomer in Tilburg. Het zijn vier huurlingen. Trainer Adrie Koster is tevreden met de versterkingen, waarbij Isak vrijdag als laatste werd gepresenteerd.

“Dat is een spits, die ook nog als ‘tien’ kan spelen”, zegt Koster over de van Borussia Dortmund gehuurde aanvaller. “Het is een targetman, een jongen die heel technisch vaardig is. Hij heeft een behoorlijke snelheid. Wij zijn heel blij met hem, blij dat hij in elk geval een half jaar bij ons is.”

De Zweed is negentien, terwijl er met de Griekse jongens al twee twintigjarige spelers aangetrokken werden. Een bewuste keuze of is er ook gekeken in een andere categorie? “We hebben wel gekeken, maar waar je voornamelijk naar kijkt is of ze kwaliteiten hebben en de positie goed in kunnen vullen. Ondanks zijn leeftijd denken wij dat hij de vaardigheden heeft die ons van pas kunnen komen.”

Wintertransfers

Koster is tevreden met de manier waarop Willem II heeft kunnen handelen na het vertrek van Fran Sol naar Dinamo Kiev. “Op het moment dat Sol vertrekt moet je het team in de breedte versterken, dat heb ik eerder ook aangegeven. Dat is wat wij gedaan hebben, al heb je nooit garanties.”

“Het is moeilijk om in de winterstop goede transfers te maken”, vervolgt Koster. “Maar ik denk wel dat wij goede zaken gedaan hebben. We hebben iedereen ook kei- en keihard nodig.”

Huurlingen

De vier nieuwelingen zijn allemaal op huurbasis naar Tilburg gekomen. Kijkt men bij Willem II op dit moment dan alleen naar de korte termijn? "Nee, bij een aantal jongens hebben we een optie. Het is niet zo dat we aan het einde van dit seizoen afscheid gaan nemen. We gaan zien hoe het zich gaat ontwikkelen, maar ik heb er het volste vertrouwen in."