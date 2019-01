Deel dit artikel:













Tilburg University moet mogelijk miljoenen betalen als promoties niet kloppen, zo vindt het CDA Onduidelijkheid over de promoties bij Tilburg University (Archieffoto).

TILBURG - Er is veel onduidelijkheid over de promoties bij Tilburg University. Buitenlandse promovendi, met name uit Amerika, zouden te makkelijk promoveren. Er is al langere tijd een onderzoek bezig en de SP had hier al veel vragen over. Regeringspartijen VVD, CDA en ChristenUnie willen nu ook weten hoe het zit.

Geschreven door Eva van der Weele

Harrie van der Molen van het CDA heeft zaterdagmiddag in het VPRO/Human radioprogramma Argos gezegd dat het geld moet worden terugbetaald als de promoties niet legaal zijn. Dit zei hij ook in september, maar hij stelt het na de carnavalsvakantie opnieuw aan de orde in de Kamer. Van der Molen vindt dat de hele kwestie goed uitgezocht moet worden. De VVD wil een onderzoek naar de kwaliteit van de promoties. Ook de ChristenUnie maakt zich zorgen over de kwestie. Tilburg University geeft aan dat ze het zelf gaan uitzoeken. Lees ook: ‘Universiteit Tilburg bouwde promotiefabriek', SP stelt vragen aan minister Tienduizenden euro's per promotie

Uit onderzoek van Argos kwam eerder naar voren dat aan de Tilburg University heel veel mensen uit het buitenland mogelijk te makkelijk promoveren. Opvallend genoeg gaat het veelal om Amerikanen. De universiteit krijgt van het ministerie een promotiepremie van 70.000 tot 96.000 euro per succesvol afgeronde promotie. Het bedrag verschilt per jaar. De bijdragen van het ministerie voor promoties zijn belangrijk voor de universiteiten. Ze zorgen voor ongeveer 20 procent van de inkomsten van de universiteiten. Het gaat mogelijk over miljoenen.