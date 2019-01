Hirving Lozano toont klasse met twee snelle doelpunten tegen FC Groningen [LIVE]

EINDHOVEN - PSV neemt het zaterdagavond in eigen huis op tegen FC Groningen. De ploeg van Mark van Bommel zal er alles aan willen doen om te laten zien dat het gelijkspel tegen FC Emmen een incident is geweest. Tussenstand: 2-0.

De eerste grote kans van de wedstrijd was voor de thuisploeg, dat sterk aan de wedstrijd begon. Angelino bracht Gaston Pereiro in scoringspositie, de aanvallend ingestelde speler schoot echter hoog over.

Het was vervolgens echt wachten op de eerste PSV-treffer. De Eindhovenaren waren sterker en zette druk op het doel van FC Groningen, maar het was tot de vijftiende minuut wachten op een echt grote kans. Die was vervolgens wel meteen raak. Steven Bergwijn zette goed door op de rechterflank om de bal uiteindelijk goed terug te trekken richting Hirving Lozano. Voor de Mexicaan was het vervolgens een koud kunstje om de bal tegen de touwen te werken: 1-0. Voor de buitenspeler was het zijn twaalfde doelpunt van het seizoen.

Niet veel later volgde ook zijn dertiende treffer. Er stonden nog geen twintig minuten op de klok toen Lozano attent was bij de tweede paal, hij tikte een voorzet van Pereiro in het doel.





Opstelling

In de jacht op de eerste zege van 2019 kiest Van Bommel voor de gebruikelijke basisformatie. Guti heeft weer plaats moeten maken en begint op de bank, Gaston Pereiro mag weer beginnen.

Bart Ramselaar ontbreekt in de wedstrijdselectie, de middenvelder moet hopen dat er voor februari nog een club komt die hem over wil nemen. Mohamed Ihattaren zit net als vorige week in Emmen wel bij de wedstrijdselectie, het talent mag hopen op zijn officiële debuut in de hoofdmacht van PSV.