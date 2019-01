Sterke start genoeg voor moeizame zege van PSV op FC Groningen

EINDHOVEN - PSV heeft zaterdagavond met 2-1 gewonnen van FC Groningen. Het was een zeer benauwde overwinning. De Eindhovense lijstaanvoerder in de eredivisie begon heel erg sterk aan de wedstrijd, maar de tweede helft was matig. Uiteindelijk kreeg FC Groningen in de slotfase nog kansen op de gelijkmaker. Die viel niet, waardoor PSV weer drie punten aan zijn totaal heeft toegevoegd.

De eerste grote kans van de wedstrijd was voor de thuisploeg. Angelino bracht Gaston Pereiro in scoringspositie, maar de aanvallend ingestelde speler schoot hoog over.



Koud kunstje voor Lozano

Het was vervolgens wachten op de eerste PSV-treffer. De thuisclub was sterker en zette druk op het doel van FC Groningen, maar het was tot de vijftiende minuut wachten op een nieuwe riante mogelijkheid. Die was vervolgens wel meteen raak. Steven Bergwijn zette goed door op de rechterflank en trok de bal goed terug richting Hirving Lozano. Voor de Mexicaan was het een koud kunstje om de bal tegen de touwen te werken: 1-0. Voor de buitenspeler was het zijn twaalfde doelpunt van het seizoen.



Niet veel later volgde ook zijn dertiende treffer. Er stonden nog geen twintig minuten op de klok toen 'Chucky' attent was bij de tweede paal, hij tikte een voorzet van Pereiro in het doel.

Tegendoelpunt

Uit het niets wist FC Groningen tegen te scoren. De bezoekers hadden in de eerste 35 minuten werkelijk niets in te brengen tegen PSV, dat op weg leek naar een grote overwinning. Het was Ludovit Reis die uit een afvallende bal na een corner de aansluitingstreffer binnenschoot.

Kansen

Een minuut na de 2-1 had Luuk de Jong de marge weer op twee kunnen brengen. De aanvoerder kreeg - zonder enige tegenstander in de buurt - een grote kopkans. FC Groningen-goalie Sergio Padt bracht fraai redding. Weer een minuut later probeerde de spits het met een schot vanaf de rand van het strafschopgebied. Padt was weer attent en tikte de inzet van De Jong over de achterlijn.

Ook Bergwijn kreeg in de eerste helft nog de mogelijkheid om de derde PSV_treffer te maken. Weer was het Padt die een Eindhovense goal wist te voorkomen.

Wissel Lozano

Op slag van rust moest de man van twee doelpunten per brancard van het veld. Lozano kwam hard in botsing met FC Groningen-verdediger Tim Handwerker. Donyell Malen kwam als vervanger binnen de lijnen.

In de tweede helft was PSV veel minder dominant. Na ongeveer twintig minuten spelen scandeerden de fans van de thuisclub 'come on PSV, come on PSV'. Ze zagen dat de ploeg van Van Bommel wel wat steun kon gebruiken. Er werden amper kansen gecreëerd en een feller FC Groningen zocht steeds vaker de aanval, overigens nog wel zonder echt heel gevaarlijk te worden.

Onvriendelijk

Met nog een kwartier te spelen vloog de vlam even in de pan. Angelino raakte geblesseerd buiten de lijnen, maar de Spanjaard was zo slim even terug het veld in te lopen en daar pas te gaan liggen. FC Groningen schoot de bal vervolgens niet buiten de lijnen, de bezoekers konden daardoor gevaarlijk worden. Na balverlies van Mike te Wierik schoot Pereiro de bal vol in het gezicht van de Groninger. Een opstootje volgde, met als resultaat geel voor Pereiro en Te Wierik.

Nadat FC Groningen-trainer Danny Buijs geel had gekregen voor commentaar, volgde met nog een kleine tien minuten te spelen een elleboogstoot van Samir Memisevic. Luuk de Jong ging naar de grond en bleef liggen. Terwijl Van Bommel langs het veld aangaf dat het een 'duidelijke elleboog' was, werd er in Zeist gekeken naar de beelden. De VAR vond het echter niets, waardoor het op het veld gewoon elf tegen elf bleef.

PSV komt goed weg

Met nog vijf minuten op de klok kwam PSV erg goed weg. Een vrije trap van Thomas Bruns ging via Luuk de Jong - die in de muur stond - tegen de lat boven PSV-goalie Jeroen Zoet. Geen gelijkmaker, maar slechts een corner. Die leverde geen gevaar op. Druk was er in de slotfase wel, waarbij de zes minuten blessuretijd ook niet met gejuich ontvangen werden door het thuispubliek.

Met de steun van de eigen fans en aanvoerder Luuk de Jong, die in blessuretijd twee keer belangrijk was met een verdedigende actie, tilde PSV de 2-1 voorsprong over de eindstreep. Ondertussen was Malen vervangen door Michal Sadilek In de absolute slotseconden maakte Mohamed Ihattaren nog zijn debuut, hij kwam binnen de lijnen voor Pereiro.