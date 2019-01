Deel dit artikel:













Auto met twee kinderen aan boord slipt en zorgt voor ravage op A58 Een BMW raakte in een slip, vier auto's betrokken bij kop-staart botsing op de A58 (Foto: Renato Hermsen/De Kort media)

ETTEN-LEUR/ROOSENDAAL - Een BMW met een vrouwelijke bestuurster en twee kinderen aan boord, is zaterdagavond op de A58 in een slip geraakt waardoor een kop-staart botsing ontstond waarbij in totaal vier auto's waren betrokken. De ravage is groot, de A58 voorlopig nog afgesloten.

Geschreven door Jacky Goossens

Op de A58 ter hoogte van Bosschenhoofd (tussen Etten-Leur en Roosendaal) raakte zaterdagavond een BMW in een slip waardoor de auto die erachter reed, een Peugeot, vol achterop de BMW botste. Vervolgens knalde nog twee andere auto's op de Peugeot. De botsing tussen de in totaal vier auto's zorgde voor een enorme ravage op de A58. Twee kinderen in slippende auto

Volgens een getuige waren er verschillende ambulances ter plaatste. De ambulancemedewerkers hebben de passagiers van de vier betrokken auto's, waaronder ook twee kinderen, allemaal onderzocht. Er hoefde niemand naar het ziekenhuis. De weg was tijdelijk afgesloten om de ravage op te ruimen en de auto's af te voeren.