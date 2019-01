PSV'ers kunnen na zege rustig afwachten of Feyenoord van Ajax wint: 'Dat hopen we ook'

EINDHOVEN - Na de overwinning van PSV tegen FC Groningen kunnen de spelers van de club uit Eindhoven zondag ontspannen kijken wat Feyenoord en Ajax tegen elkaar doen. Een nederlaag van de Amsterdammers zal met gejuich ontvangen worden bij de huidige koploper,

Steven Bergwijn kijkt de Klassieker thuis. Voor wie hij dan op de bank gaat juichen? "Feyenoord natuurlijk", zei de vleugelspeler na afloop van de 2-1 zege. "Het is daarom belangrijk dat we zelf drie punten hebben gehaald, we kunnen zondag rustig afwachten."

Jeroen Zoet heeft nog geen idee waar hij de wedstrijd gaat kijken. "Ik zie het wel, ik ga het wel in de gaten houden." Ook de goalie heeft een duidelijke en logische voorkeur voor een winnaar. "Dat kun je wel raden. Het zou mooi zijn wanneer de concurrent punten verspeelt. Maar ik denk dat we niet over anderen moeten praten. We hebben gewonnen en dat moeten we blijven doen."

Geen tweede deceptie

Bij de eerste wedstrijd na de winterstop verspeelde PSV een 2-0 voorsprong, FC Emmen maakte toen een late gelijkmaker. Ook nu kwam de ploeg van trainer Mark van Bommel op 2-0 en weer werd de winst bijna uit handen gegeven. Uiteindelijk won PSV, met de hakken over de sloot, van FC Groningen. "Het was billenknijpen, zeker voor de mensen op de tribune", zei Zoet.