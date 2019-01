Jeffrey Herlings vijf weken voor start nieuw seizoen geopereerd aan breuk in voet

OPLOO - Jeffrey Herlings is geopereerd aan een breuk in zijn voet. De motorcrosser raakte geblesseerd tijdens een trainingskamp in Spanje, vrijdagavond werd hij in België geopereerd. Het is nog onduidelijk hoe lang Herlings door de blessure uit de roulatie is.

Herlings zou in aanloop naar de eerste Grand Prix van 2019, op 3 maart in Argentinië, meedoen aan wedstrijden in Italië, Frankrijk en Engeland. De regerend wereldkampioen moet waarschijnlijk een streep zetten door die wedstrijden. Of hij op tijd fit is voor de echte start van het nieuwe seizoen is onduidelijk.

Herlings werd afgelopen jaar met overmacht wereldkampioen in de MXGP. In dat succesvolle jaar ontbrak de motorcrosser slechts één Grand Prix, toen moest hij toekijken vanwege een sleutelbeenbreuk.

KTM, het team van Herlings, hoopt zo snel mogelijk duidelijkheid te kunnen geven over de duur van de afwezigheid van de Brabantse topsporter, die voor zijn wereldtitel in de MXGP ook al drie keer wereldkampioen werd in de MX2-klasse.