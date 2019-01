PSV vermaakt fans ook buiten het voetbal: ‘Ik hoorde de oohs en ahhs van de tribune’

"Mensen komen hier natuurlijk voor het voetbal. Voor een mooie wedstrijd. Wij proberen als club te kijken wat we kunnen doen om er een totaalbeleving van te maken", zegt ze. Daarom probeert de Eindhovense club bij iedere thuiswedstrijd te verrassen. Supporters die op tijd op hun stekkie in Philips Stadion zitten, hebben het vast gemerkt. Van zo’n beetje ieder tafereel voor een wedstrijd wordt een momentje gemaakt.

Sweet child o’ mine

Zodra de doelmannen van PSV aan de warming-up beginnen is er een lichtshow te zien. Als de andere spelers, meestal een minuutje of tien later, voor de eerste keer het veld betreden klinkt het nummer Sweet child o’ mine van Guns n’ Roses door het stadion. Trainer Mark van Bommel kwam met dat nummer als suggestie.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

"Aan het begin van dit seizoen heb ik kennisgemaakt met onze nieuwe hoofdtrainer en hij vertelde onder andere over zijn ervaringen in het buitenland", zegt Beau. "Toen onze hoofdtrainer bij AC Milan speelde, gebruikten ze altijd het nummer Sweet child o’ mine bij de opkomst. De trainer vertelde dat hij daar een kick van kreeg op het moment dat hij in de tunnel klaarstond."

Ze vervolgt: "We hadden intern al besloten dat we de opkomst van de spelers wilden vernieuwen. Dus hebben we direct besloten dat nummer eens te proberen. Het had meteen een goede uitwerking. De gitaarsolo waarmee het lied begint is een perfect signaal om aan te geven dat de jongens naar buiten komen."

'Nog lang niet klaar'

Het meest zichtbare sfeerelement bij PSV is ongetwijfeld de show die in het stadion wordt getoond vlak voordat de wedstrijd begint. Muziek en licht versterken daarbij elkaar.

Bekijk de video met een impressie. De tekst gaat daaronder verder.

De show is volgens Beau nog lang niet klaar. "We zijn steeds bezig dingen te bedenken om mensen te blijven verrassen." De floormanager houdt haar ogen en oren goed open tijdens de showmomenten. Dat helpt haar in het proces naar het ideale plaatje.

"We gebruikten enige tijd het nummer Power van Hardwell als de spelers tijdens de warming-up aan de eindsprint begonnen. We merkten dat dat best goed werkte op de tribunes. Daarom hebben we besloten er een lichtshow op te maken. Nu heeft het een prominentere plek in ons programma gekregen."

Megagrote vlammen

Het mooiste compliment dat Beau krijgt op haar werk is zonder enige twijfel de reactie van het publiek. "Vandaag hadden we megagrote vlammen. Op het moment dat je dan op de tribunes ‘oohs’ en ‘ahhs’ hoort, geeft dat een kick. Dan krijg je daar een goed gevoel van. Zo van: vandaag hebben we weer wat bereikt."