Jongen (16) na achtervolging aangehouden in Oosterhout

OOSTERHOUT - Na een achtervolging door Oosterhout hebben agenten zaterdagavond een 16-jarige jongen aangehouden. Hij zat in een auto waar verpakkingsmateriaal van een fastfoodrestaurant uit werd gegooid. Agenten lieten de bestuurder stoppen om de mensen in de auto de troep te laten opruimen.

In de auto zaten drie mensen. Twee van hen werden herkend door de agenten, omdat zij al vaker zijn aangehouden. De derde jongen, die achterin zat, kwam hen ook vaag bekend voor. Hij zei uit Eindhoven te komen. Maar toen de agenten zijn identiteit checkten, bleek dat hij loog over zijn naam en adres. Daarop moest hij mee naar het politiebureau.

Contactverbod

De jongen probeerde er vandoor te gaan, maar na een achtervolging slaagden de agenten erin hem alsnog te arresteren.

De aangehouden jongen heeft een contactverbod met een van de andere mannen in de auto. Dit was een van de voorwaarden op basis waarvan de kinderrechter hem eind vorig jaar vrijliet in afwachting van de rechtszaak die eind februari tegen hem dient. Ook heeft hij buiten schooltijd huisarrest.

De jongen kreeg van de agenten nu een proces-verbaal.