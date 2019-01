Krezip telt af, maar waar naartoe?

EINDHOVEN - Er is van alles gaande op de website van Krezip, maar wat er precies gaat gebeuren is niet duidelijk. De band met zangeres Jacqueline Govaert begon in 1997 en stopte in 2009 na succesvolle jaren. Op de roze website wordt afgeteld, maar waar naartoe?

De band bestond niet alleen uit Jacqueline Govaert uit Kaatsheuvel, maar ook uit Anne Govaert, Annelies Kuijsters, Joost van Haaren en Jan Peter Hoekstra. Krezip ontstond in Tilburg. Jacqueline studeerde aan de Rockacademie in Tilburg en was al vroeg bezig met de muziek. In 1997 ontstond daar de band.

Pinkpop en HMH

In 2000 werd Krezip bekender in Nederland nadat ze hadden opgetreden op Pinkpop. De band had successen met de hit I would stay en hun debuutalbum Nothing less. Ze waren zo populaire dat hun optreden in Den Haag een keer afgelast werd omdat er te veel mensen zouden komen. Hun afscheidsoptreden was in de Heineken Musical Hall in juni 2009. Ze waren bijna twaalf jaar samen.





Jacqueline Govaert

Jacqueline ging voor zichzelf verder en had nummers met grote namen als Armin van Buuren en Alain Clark. Ook trad ze in 2018 op bij De Vrienden van Amstel Live. Jacqueline is nog steeds druk bezig met haar eigen carrière en staat dit jaar in Carré.

Wat nu?

Wat Krezip nu gaat doen, is onduidelijk. Op de website wordt afgeteld, maar zouden ze terug samen komen? Nog ruim een dag tot er meer duidelijkheid is.