Twee zwaargewonden na ongeluk met busje in Lage Mierde Foto: Berry van Gaal/ SQ Vision

LAGE MIERDE - Op Wellenseind in Lage Mierde is zondagmiddag een busje tegen een boom geknald. Twee mensen zijn zwaargewond geraakt na het ongeluk. Het gebeurde in de richting van Reusel.

Geschreven door Youssef Zerrouk

De weg is in beide richtingen gesloten om hulp te verlenen. Ten minste vier ambulances, een traumaheli en meerdere brandweerwagens zijn op de melding afgekomen. Volgens omstanders zouden er mogelijk meer mensen in het busje hebben gezeten, maar dat kon niet worden bevestigd. De mannen zaten enige tijd bekneld in het busje. Ze zijn naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht.