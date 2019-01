Marianne Vos derde in Hoogerheide bij generale voor WK veldrijden

HOOGERHEIDE - Marianne Vos is bij de generale repetitie voor het WK veldrijden van volgende week als derde geëindigd bij de wereldbekercross in Hoogerheide.

De oud-wereldkampioene uit Babyloniënbroek – met liefst zeven regenboogtruien aan de muur - kwam een kleine halve minuut na winnares Lucinda Brand over de streep. De 40-jarige Katie Compton verraste met de tweede plek.

Vos had zich met haar winst in de vorige cross in het Franse Pontchâteau al verzekerd van de wereldbeker, de eerste in haar rijke carrière. Het WK veldrijden is volgend weekeinde in het Deense Bogense.