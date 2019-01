Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Mathieu van der Poel wint 'papa's Grote Prijs' in Hoogerheide en is klaar voor WK Mathieu van der Poel wint opnieuw (Foto: VI Images).

HOOGERHEIDE - Mathieu van der Poel heeft ook zijn laatste rit voor het WK veldrijden omgezet in het resultaat dat iedereen inmiddels verwacht: winst. Hij moest er op het modderige parcours in Hoogerheide wel hard voor werken, maar uiteindelijk moest Toon Aerts zich in de Grote Prijs Adrie van der Poel alsnog gewonnen geven.

Geschreven door Jesse van Kalmthout

Van der Poel kwam in de naar zijn vader vernoemde wedstrijd wat stroever op gang dan gewoonlijk en moest in de laatste wereldbekerwedstrijd van dit seizoen nog hard werken om een gaatje naar de Belgische kampioen Toon Aerts dicht te rijden. Toen Van der Poel eenmaal was aangehaakt, reed hij echter ook vrij makkelijk Aerts uit het wiel. Hij finishte na een uur ploeteren op het modderige parcours met 13 seconden voorsprong op de Belg, die wel de eindzege in de wereldbeker greep. Vos derde

Eerder op zondag eindigde Marianne Vos als derde. De oud-wereldkampioene uit Babyloniënbroek – met liefst zeven regenboogtruien aan de muur - kwam een kleine halve minuut na winnares Lucinda Brand over de streep. De 40-jarige Katie Compton verraste met de tweede plek. Vos had zich met haar winst in de vorige cross in het Franse Pontchâteau al verzekerd van de wereldbeker, de eerste in haar rijke carrière. Het WK veldrijden is volgend weekeinde in het Deense Bogense.